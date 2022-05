Muralha falhou em gol do Fluminense - Reprodução

Publicado 01/05/2022 16:30

Rio - Velho conhecido do futebol carioca, o goleiro Alex Muralha foi notícia neste domingo. O goleiro do Coritiba falhou feio logo no primeiro tempo da partida entre o Coxa e o Fluminense pelo Brasileiro. Após finalização de fora da área de Ganso, o goleiro engoliu um frangaço no Couto Pereira.

O GOL DAS AVES! Ganso arrisca e Muralha toma um FRANGO! Ô, meu goleiro! Coritiba 0x1 Fluminensepic.twitter.com/DJPHx73D88 — Goleada Info (@goleada_info) May 1, 2022

Muralha ficou conhecido no futebol brasileiro após boa passagem pelo Figueirense. O bom momento chamou a atenção do Flamengo. Após uma boa temporada em 2016, quando chegou até mesmo a ser convocado para a seleção brasileira, o jogador viveu um péssimo momento no ano seguinte.

O arqueiro falhou em partidas decisivas do Flamengo na temporada e também ficou marcado pela insistência em pular para o mesmo canto nas cobranças de pênalti que o Rubro-Negro disputou naquele ano, em especial na decisão da Copa do Brasil para o Cruzeiro.