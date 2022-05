Cria da base do Vasco e campeão olímpico em Tóquio, Paulinho seria mira do Palmeiras e do Sporting-POR - Lucas Figueiredo/CBF

Cria da base do Vasco e campeão olímpico em Tóquio, Paulinho seria mira do Palmeiras e do Sporting-PORLucas Figueiredo/CBF

Publicado 01/05/2022 16:31

De olho no mercado a fim de reforçar o elenco, o Palmeiras estaria interessado no ex-jogador do Vasco, Paulinho, que atualmente defende o Bayer Leverkusen, da Alemanha. Mas, de acordo com informação dada pelo jornal português "A Bola", o Sporting-POR também estaria demonstrando interesse.

A publicação diz que o Verdão terá a concorrência do clube português em uma possível negociação pelo atacante brasileiro. E, ainda afirma, que com o interesse do time europeu, Paulinho estaria animado pela possibilidade de disputar a Champions League.

Desde 2018 no Leverkusen e com contrato até o meio de 2023, o atacante soma três gols e três assistências na temporada pelo clube alemão e tem o valor de mercado avaliado em 11 milhões de euros (R$ 58 milhões).