Marcelo deseja encerrar carreira no Real MadridFoto: Divulgação/AFP

Publicado 02/05/2022 21:00

Rio - A permanência do lateral-esquerdo Marcelo, de 33 anos, no Real Madrid, da Espanha, pode ser realizada. De acordo com o portal espanhol "Mundo Desportivo", o clube analisa a renovação de contrato do jogador. O vínculo do atleta encerra no meio deste ano, no final da atual temporada.

Com 24 títulos no currículo pelo Real Madrid, Marcelo se tornou o jogador com mais conquistas na história do clube espanhol. No entanto, apesar de não ter sido tanto utilizado na temporada, a diretoria vê a utilidade do atleta como uma boa opção no banco de reservas.

Revelado pelas categorias de base do Fluminense e torcedor declarado do Botafogo, Marcelo chegou ao Real Madrid em 2007 e conquistou 6 Campeonatos Espanhóis, 2 Copas do Rei, 5 Supercopas da Espanha, 4 Champions League, 3 Supercopas da Uefa e 4 Mundiais de Clubes.