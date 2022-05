Cristiano Ronaldo - Foto: OLI SCARFF/AFP

Cristiano Ronaldo Foto: OLI SCARFF/AFP

Publicado 02/05/2022 21:20

Rio - Autor de um dos gols da vitória do Manchester United por 3 a 0 sobre o Brentford, nesta segunda-feira, no Old Trafford, pela 35ª rodada da Premier League, o atacante Cristiano Ronaldo vibrou com o triunfo, nas redes sociais, e afirmou: "Não estou acabado".

Por outro lado, apesar de ter bons números na atual temporada, a permanência de Cristiano Ronaldo no Manchester United não está confirmada. Com duas rodadas ainda da Premier League para serem disputadas, o futuro da carreira do atacante ainda não foi discutida.

Manchester United ocupa a sexta colocação e soma 58 pontos na Premier League. Apesar de não ter mais chances de uma classificação para a próxima edição da Champions League, o clube inglês construiu uma grande vitória dentro de casa contra o Brentford.