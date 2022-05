Jorge Jesus deixou o Flamengo para assinar novamente com o Benfica, de Portugal - Daniel Castelo Branco

Jorge Jesus deixou o Flamengo para assinar novamente com o Benfica, de PortugalDaniel Castelo Branco

Publicado 05/05/2022 12:46

Rio - Sem clube desde que deixou o Benfica no fim do ano passado, Jorge Jesus declarou que quer voltar ao Flamengo. O treinador português deu entrevista ao jornalista Renato Maurício Prado e afirmou que vai esperar até dia 20 pelo convite da diretoria Rubro-Negra. André Rizek comentou as declarações do treinador.

"Foi ele que, logo depois de renovar, decidiu ir embora! Para ganhar muito mais no Benfica, diga-se. Cita a pandemia - não deve ter sido fácil ficar aqui naquele cenário assustador, sozinho. Mas outros ficaram, como Abel Ferreira. Jesus quis sair", comentou o apresentador do SporTV nas redes sociais.

Além do desejo de voltar ao Flamengo, Jorge Jesus também criticou o trabalho de Paulo Sousa à frente do clube. O treinador conquistou no Rubro-Negro uma Libertadores, Campeonato Brasileiro, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca.