O peruano Ruidíaz marcou dois gols no título da Concachampions do Seattle SoundersDivulgaão/Seattle Sounders

Publicado 05/05/2022 10:58

O Mundial de Clubes terá uma novidade entre os participantes. Pela primeira vez na história, uma equipe da MLS, a principal liga americana, classificou-se para o torneio. O dono do feito inédito foi o Seattle Sounders, que conquistou a Concachampions, a Liga dos Campeões da Concacaf, na madrugada desta quinta-feira, ao vencer o Pumas, do México, por 3 a 0.



No Seattle estão dois jogadores ex-Botafogo: o uruguaio Lodeiro, que marcou o terceiro gol, e João Paulo. Também faz parte do elenco outro brasileiro, Léo Chú, ex-Grêmio. Mas o herói da final foi o peruano Ruidíaz, com dois gols. Na ida, as equipes empataram em 2 a 2.



Com a conquista, a equipe acabou com a hegemonia dos mexicanos, que eram campeões desde 2006, e tornou-se a terceira dos Estados Unidos a levar o troféu da Concachampions. DC United, em 1998, e Los Angeles Galaxy, em 2000, foram as outras, mas na época não existia o Mundial de Clubes neste formato.