O técnico Zé Ricardo continua pressionado no comando do Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 05/05/2022 00:00

Zé Ricardo segue pressionado, porque o Vasco não figura no G4 após cinco rodadas no Brasileirão. A pressão vem mais pela manutenção do insucesso do passado, do que propriamente da campanha em 2022. Numa competição longa como essa, nem sempre as equipes que disparam na frente no início do campeonato conseguem se manter. As ultrapassagens são comuns no decorrer da temporada. O Vasco, mesmo com elenco modesto, está invicto e trabalhando com seriedade. O importante é estar entre os quatro primeiros colocados na última rodada. Anota aí, vascaínos, vai acontecer!





EMPOLGAÇÃO NA NOVA ERA

Para os botafoguenses, não importa a diferença entre R$ 120 e R$ 3. Se é para ver o time jogar, os ingressos vão se esgotar. Em Brasília, onde o valor tem três dígitos, não há mais bilhetes para o clássico de domingo com o Flamengo, pelo Brasileirão. A carga de 10% disponibilizada aos visitantes terminou em poucas horas. E hoje inicia a venda para a partida da próxima quinta-feira, contra o Ceilândia, pela Copa do Brasil. Numa promoção para sócios, a partir de três moedas tem entrada para o Nilton Santos. É o mínimo para lotar. Quem puder, paga mais.

MUDOU A HISTÓRIA DO JOGO

O Fluminense tomou a atitude que lhe cabia em relação à inoperância do árbitro de vídeo na partida com o Coritiba. Andrey deu uma cabeçada no Yago Felipe, uma agressão sem bola que merecia expulsão. A atitude correta do VAR seria chamar para revisão. Mas deixou passar batido e nada aconteceu. A Comissão de Arbitragem da CBF reconheceu o erro e prometeu tomar as medidas cabíveis. Embora não mude o resultado, é a única forma de tentar inibir futuros erros.

ESTAMOS NA TORCIDA

Futebol é imprevisível, mas certas coisas se pode antever. Na Série A, os três cariocas estão juntinhos. Nenhum mostrou a sua força ainda. O Flamengo de Paulo Sousa (foto), em 12º, tem os mesmos cinco pontos do Botafogo, em 13º. O Fluminense tem um a menos, em 14º. Não foram bem na largada e estão longe de suas reais possibilidades. O Fla continua candidato ao título, o Flu tem tudo para estar entre os primeiros e o Bota voltou para ficar.