Marcão é um profissional dedicado e apaixonado pelo TricolorMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 30/04/2022 00:00

É bom para o Fluminense poder contar com o Marcão, um profissional dedicado e apaixonado pelo Tricolor, em todos os momentos. Mais uma vez ele assume interinamente. E sempre que foi acionado, aceitou o desafio e atingiu os objetivos. O primeiro confronto dele no comando do Fluminense será amanhã, contra o Coritiba, no Couto Pereira. E a gente torce por aquele sorrisão no final, com mais uma vitória fora, no Brasileirão.

ATRASO EM VOTAÇÃO DA SAF

O Vasco segue vivendo emoções de uma montanha-russa. Num dia, uma grande festa em São Januário para a inauguração da estátua do maior ídolo, Roberto Dinamite. No outro, a Justiça acata pedido de um sócio do clube para suspender a Assembleia Geral Extraordinária que votaria a inclusão da Sociedade Anônima do Futebol no estatuto. Quem sofre é a imensa torcida, que vê um time gigante no passado, sem saber ainda como e quando terá um futuro correspondente. Mais amor e menos política, por favor.

LUIZÃO COM GABI NO RETROVISOR

Mesmo marrento, ele não perde o faro de gol. Gabriel Barbosa já é o segundo maior artilheiro brasileiro da Libertadores. Marcou 26 vezes na competição e tem três a menos que Luizão, o maior goleador brasileiro no torneio. O ex-jogador vem fazendo críticas à postura do Gabi e afirmou ter sido melhor que ele em campo. Mas pode ser ultrapassado na artilharia em breve e, pelo que a gente acompanha, Gabigol também gosta de treta e não deve deixar barato.

CARLI FÃ DE KOMBI

Pegando carona na onda de grandeza, que une passado e futuro no Botafogo, Joel Carli tem feito o trajeto de casa para os treinos, e vice-versa, a bordo de sua Kombi. O veículo foi nomeado de "La Gloriosa", o que demonstra um ambiente harmonioso no Alvinegro. Aconselho ao capitão complementar a homenagem com uma caracterização. Lança as cores branca e preta na lataria e não esquece a Estrela Solitária. Depois acelera!