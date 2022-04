Raniel tem força, habilidade e sabe balançar as redes - ALEXANDRE DURÃO/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 29/04/2022 00:00

Não foi só a torcida que saiu ganhando no jogo em São Januário contra a Ponte Preta. As cobranças também não terminaram após a primeira vitória do Vasco no Brasileirão. Depois da assistência, Figueiredo cercou o artilheiro, cobrando R$ 500. Afinal, o combinado não é caro e a promessa feita por Raniel é fortalecer quem dá o passe para o gol. E por coincidência, os três gols marcados na Série B são do camisa 9. Aproveitem, porque esse é um artilheiro que está de passagem na Segunda Divisão. Tem força, habilidade e sabe balançar as redes. Atacante com potencial para subir o Vascão.





TEMPO E CONVICÇÃO

No Flamengo, Paulo Sousa entra na semi com vantagem sobre o rival - Paula Reis / Flamengo

No Flamengo, Paulo Sousa entra na semi com vantagem sobre o rivalPaula Reis / Flamengo

Apesar de ter outros zagueiros, Paulo Sousa não confia, prefere improvisar Willian Arão. Sua preferência por três zagueiros também é óbvia, embora o time jogue melhor com dois. Ele segue com suas convicções. Ou vai morrer abraçado com elas, ou vai ser outro vindo das terras lusitanas a fazer história no Flamengo. A gente sabe que o tempo faz diferença no trabalho de um treinador. Abel Ferreira demonstra isso no Palmeiras.

TIME CRESCE E TORCIDA APARECE

Antes, o Botafogo não tinha muito a oferecer. Ainda não era um time à altura da marca. Agora vive o efeito John Textor, com encadeamento de ações que levam ao sucesso. Dinheiro para colocar os salários em dia e dar mais tranquilidade aos jogadores; reforços com nomes conhecidos no mercado; autoestima e futebol se elevando. Isso se reflete no número de sócio-torcedores, que teve um crescimento expressivo nos últimos meses. Mas a presença nas arquibancadas também tem o incentivo de preços acessíveis, algo compatível com o Niltão.

OBRIGADO, ABELÃO!

Abel Braga deixou o Fluminense com 70% de aproveitamento, mais um Carioca e uma Taça Guanabara na conta. Enquanto esteve à frente do Tricolor, tinha o grupo na mão, o carinho da maioria dos torcedores e o respeito da diretoria. Para ele, é sempre um "até breve", pois faz parte da história do clube. A despedida pode ser melancólica, mas as lembranças de união entre o time de guerreiros e seu comandante campeão estarão eternizadas na sala de troféus.