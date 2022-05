O técnico Paulo Sousa ainda não inspira confiança na maioria - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 03/05/2022

O maior patrimônio do Flamengo continua sendo sua torcida. No Piauí, a festa nas arquibancadas foi um espetáculo melhor do que se viu em campo. O time começou perdendo para o Altos, equipe da Terceira Divisão, pela Copa do Brasil. Mas, com qualidade infinitamente maior, virou o jogo. Porém, mesmo com a vitória, não convenceu. E diferente da torcida local, os torcedores por todo o país continuam na bronca com Paulo Sousa. O técnico não inspira confiança na maioria com tantas mudanças e mexidas ruins.





VOLTA COM MAIS BAGAGEM

Fernando Diniz chegou, após três anos de ausência, e declarou que é um treinador muito melhor agora. Na primeira passagem, a torcida se encantou com um time bem treinado, mas os resultados não foram satisfatórios. Naquela época, o Fluminense tinha um elenco formado com muitos jogadores vindos da base e o técnico era ainda iniciante. Nesta temporada, o Tricolor conta com atletas consagrados e o técnico com muito mais bagagem. Os últimos clubes foram São Paulo, Santos e Vasco. Feliz pelo retorno, Diniz elogiou Ganso, agradeceu o trabalho do Abel e prometeu recuperar mais jogadores. Acredito no rendimento com resultado, já a partir de amanhã.

DESEMPENHO RUIM

Luís Castro comandou o Botafogo pela primeira vez no Rio de Janeiro - Vitor Silva/Botafogo

Foi linda a festa dos alvinegros no Nilton Santos. Uma torcida que recuperou sua grandeza. Infelizmente, o time não correspondeu. Mas ainda bem que o técnico reconheceu. Luís Castro (foto) entende que a oscilação é normal. Afinal, tudo é novo no Botafogo. E os próprios jogadores estão se cobrando pelo empate em casa. Uma atitude positiva diante do resultado ruim. Não foi um ponto ganho, foram dois perdidos diante do Juventude.

PRECISA MELHORAR MUITO

O Vasco foi mais um clube carioca que não se deu bem no fim de semana. O time continua sem forças para alcançar o único objetivo que importa, chegar e permanecer no G4 da Série B. Está invicto há cinco rodadas, mas com apenas uma vitória. Alguma coisa o Zé Ricardo precisa mudar, porque, apesar de mais posse de bola e atacantes promissores, o time sofre com falhas defensivas e não consegue finalizar com precisão.