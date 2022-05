Publicado 07/05/2022 00:00

No clássico de amanhã, o Flamengo continua favorito, já que tanto o time quanto o elenco rubro-negro dispensam comentários. O Botafogo tem a seu favor o técnico Luís Castro, com origem na mesma terra e escola de Paulo Sousa. Os portugueses se enfrentam pela primeira vez em terras brasileiras e com a sombra de outro conterrâneo que tumultuou ainda mais o ambiente interno do Flamengo. Se o Mister botafoguense quiser pode se apoiar na parte emocional para ter vantagem no confronto. Afinal, é um fator que tem muito peso no futebol, junto com a tática, a técnica e, claro, um pouco de sorte.

SUBINDO A COLINA

Mesmo ainda distante do G4 no Brasileirão Série B, o Vasco terá dois jogos seguidos em São Januário e poderá contar com o apoio da sua torcida ao enfrentar o CSA, hoje, e o líder Bahia, no outro domingo. Pode vir da torcida a força necessária para á superação cruzmaltina. Quanto aos jogadores, estão convictos que irão conseguir alcançar os objetivos. Independentemente do processo demorado de mudança para clube-empresa e da colocação atual na tabela, o sentimento não para e os vascaínos irão comparecer.

ARIAS DE NOVO NA ÁREA

Fernando Diniz deve contar com John Arias no próximo confronto na Copa do Brasil. O meia-atacante voltou a treinar com bola, mas não deve ser relacionado para enfrentar o Palmeiras, amanhã, pelo Brasileirão. Apesar da importância do colombiano no Tricolor, pouco se falou dele no período de ausência. Não existe mais dependência desse ou aquele jogador no time. Todos têm condições de assumir a posição no lugar do colega.

ARGENTINA E MAIS AMISTOSOS

Brasil e Argentina voltam a se enfrentar, mas longe de casa, na Austrália. No dia 11, o técnico Tite, da seleção brasileira, anuncia a lista dos relacionados para três amistosos, sendo todos em junho. Os brasileiros escolhidos vão enfrentar também a Coreia do Sul, em Seul, e o Japão, em Tóquio. Mesmo tão longe, Los Hermanos serão os adversários mais difíceis a serem confrontados na preparação para a Copa do Catar.