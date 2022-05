Colombia's Junior Daniel Giraldo (L) scuffles with Brazil's Fluminense Nino vie for the ball during their Copa Sudamericana group stage football match, at Maracana Stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on May 4, 2022. MAURO PIMENTEL / AFP - MAURO PIMENTEL / AFP

Publicado 06/05/2022 00:00

O Fluminense segue vivo na Sul-Americana! Não depende somente de si, pois o grupo está embolado e se classifica apenas um. Mas a estreia com vitória do Diniz botou o Tricolor na disputa novamente. Foram dois belos gols diante do Barranquilla. No primeiro, Ganso confirmou a boa fase com um golaço em menos de quatro minutos de jogo. No segundo, a jogada também partiu dele, tendo uma assistência primorosa do Fred para o Luiz Henrique. Ambos pautados nas convicções do técnico, com time ofensivo e mexidas assertivas.

FANTASMA NADA CAMARADA

Não me parece uma decisão possível, no momento, um retorno de Jorge Jesus ao Flamengo. Suas palavras vazadas na mídia, de que deseja voltar ao Rubro-Negro e tem até o dia 20 de maio para resolver a vida profissional, agitaram ainda mais os bastidores do clube. A maioria considera falta de ética do português cavar vaga no comando do futebol no Flamengo, no momento em que o conterrâneo atua na função, iniciando ainda um trabalho. Mas a torcida, que sempre quis de novo JJ e não consegue depositar confiança no Paulo Sousa, pode ignorar o problema e se animar.

PROBLEMAS NA ZAGA

Kanu, zagueiro do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Não vai ser fácil para o Botafogo encarar o forte ataque rubro-negro. Além da viagem para Brasília, que sempre é um desgaste a mais para os atletas, o Alvinegro pode sofrer para montar uma defesa à altura. Luís Castro acaba de perder Philipe Sampaio, com lesão no joelho, e não sabe se terá Kanu, que retornou aos treinos recentemente. Carli treinou, mas foi vetado. A experiência do argentino pode fazer falta num confronto como esse.

BATMAN DA COLINA

Há um ano, Thiago Rodrigues sofreu duas fraturas na face e passou a usar proteção. Ele ainda era goleiro do CSA, próximo adversário do Vasco na Série B do Brasileirão, quando ocorreu o acidente. Mesmo não precisando mais da proteção facial, o atleta se sente seguro com ela. Virou até o "Batman da Colina". Tem apoio da torcida e nenhuma contraindicacão do departamento médico. Não ficando mascarado de verdade, pode continuar usando, até por superstição.