Publicado 05/05/2022 14:10

Rio - A Justiça de São Paulo determinou a penhora de um patrocínio que Marcelinho Carioca receberia da Adidas. O veto aconteceu por conta de uma dívida do ex-jogador com o Hospital Sírio-Libanês, que o cobra uma quantia de R$ 160,8 mi. As informações são do "UOL".

Segundo o portal, os valores cobrados pelo hospital são referentes às internações da mãe de Marcelinho, Sueli Pereira da Silva, que aconteceram em 2007. Ela faleceu no ano seguinte.

"Infelizmente, a fama de Marcelinho Carioca não se limita ao seu período de jogador de futebol. Ele é réu em diversas ações e não paga ninguém", disse o Hospital ao longo do processo.

A penhora do patrocínio, determinada pelo juiz Celso Lourenço Morgado, ordena que a Adidas deposite a quantia em uma conta judicial. A empresa ainda terá que fornecer cópias de todos os contratos, vigentes ou não, vinculados a Marcelinho.

O advogado de Marcelinho negam a dívida com o Sírio-Libanês e afirmou que irá recorrer da decisão.