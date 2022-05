Benzema pergunta se Rodrygo quer bater o pênalti decisivo do duelo contra o Manchester City na Champions League - Reprodução

Benzema pergunta se Rodrygo quer bater o pênalti decisivo do duelo contra o Manchester City na Champions LeagueReprodução

Publicado 05/05/2022 14:34

Rio - O atacante Rodrygo, destaque do Real Madrid na vitória sobre o Manchester City por 3 a 1, marcou dois gols na partida, mas podia ter feito o seu hat-trick. Isto porque, em vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver que Karim Benzema pergunta se o brasileiro deseja bater a penalidade, que, caso convertida, traria o seu terceiro gol na partida. Veja:

Tenéis que ver este documento, que belleza. pic.twitter.com/9O8tHKqLhB — Trunks (@trunksRM) May 5, 2022

Como visto, Rodrygo não quis assumir a responsabilidade, e deixou para o cobrador de pênaltis oficial da equipe fazer a cobrança que levou o Clube Merengue para a grande decisão da Liga dos Campeões da Europa.

No vídeo ainda é possível notar a atitude de Vinicius Júnior, que pode ter sido crucial para que Benzema convertesse a cobrança. Enquanto o francês se preparava para a batida, o volante Fernandinho, do Manchester City, chegou próximo do atacante do Real Madrid para desconcentrá-lo. No entanto, rapidamente o cria da base do Flamengo retira o experiente camisa 25 de perto de Benzema.

Como dito anteriormente, o Real Madrid venceu o Manchester City por 3 a 1, e se classificou para a grande decisão da Liga dos Campeões. O duelo que decidirá o título será contra o Liverpool, da Inglaterra, no dia 28 de maio, às 16 (horário de Brasília), no Stade de France, em Paris.