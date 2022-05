Robson Bambu - Rodrigo Coca / Corinthians

Publicado 05/05/2022 19:06

A Polícia Civil de São Paulo decidiu não indiciar o zagueiro do Corinthians, Robson Bambu, acusado por uma mulher por estupro de vulnerável no início de fevereiro.



A delegada responsável pelo caso Katia Domingues Salvatori apresentou um relatório onde o atleta não é apontado como autor do crime. Esse documento foi encaminhado para o Ministério Público/SP, onde o promotor Márcio Takeshi Nakata terá duas semanas para decidir o próximo passo, que pode ser de arquivamento ou de denúncia, podendo também ser de novas solicitações de investigação.



As informações foram publicadas inicialmente pelo ‘ge.globo’ e confirmadas pelo LANCE!.

Sobre o caso



No dia 3 de fevereiro a ocorrência que associava Robson Bambu ao crime de estupro foi apresentada por uma mulher de 25 anos, que se apresentava como a vítima.



De acordo com a denunciante, ela estava em uma casa noturna, no bairro do Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo, com uma amiga, e lá conheceram Robson e um amigo do jogador, cujo o apelido é Pezinho.



Ambas então foram para um hotel com a dupla, a suposta vitima com Pezinho, e a amiga dela com Bambu. No local, todos admitiram inicialmente que mantiveram relação sexual de forma consensual. Porém, a suposta vitima mudou a sua versão posteriormente, dizendo que estava inconsciente no momento do ato.

A mulher foi submetida a um exame toxicológico que não apontou substâncias alcoólicas, ainda que ela tenha admitido a ingestão de alguns copos de vodca. O que foi encontrado foi o registro de canabidiol, principal elemento da maconha. A denunciante disse que fumou um vaper (espécie de cigarro eletrônico), mas não sabia se nele havia a droga.



As divergências principais no depoimento, no entanto, apareceram na manhã seguinte do suposto crime, onde a possível vitima afirmou acordar com Robson sobre ela, introduzindo a mão nas partes íntimas dela. Ainda segundo a versão da mulher, Pezinho estava no mesmo local e via tudo com consentimento.



Robson, contudo, nega que isso tenha acontecido. Segundo o jogador, ele, o amigo, a denunciante e a amiga dela chegaram ao hotel por volta das 6h30, foram para os quartos separados e por volta 10h30 acordou, porque precisava visitar alguns apartamentos – o jogador havia retornado ao Brasil e acertado com o Corinthians dias antes, e ainda procurava um local para residir em São Paulo.

Após duas tentativas de ligação para o quarto de Pezinho e a suposta vítima, que, de acordo com o zagueiro corintiano, não foram atendidas, ele foi até o cômodo, a mulher estava deitada e se irritou ao saber que já era perto das 11h, pois ela tinha um compromisso comercial e havia perdido o horário.



Contudo, de acordo com o Bambu, a confusão começou minutos depois, no quarto do jogador, quando a suposta vitima se exaltou, queria jogar água na amiga para acordar, e foi impedida.



No depoimento, Pelezinho, amigo de Robson Bambu, admitiu que ofereceu ajuda à denunciante, por conta do valor do dia de trabalho perdido, mas que ela teria dito para ele que gostaria de uma boa quantia de dinheiro.



O caso, então, foi levado à justiça pela mulher.



Enquanto a situação não for concluída, o Corinthians não se posicionará em relação ao assunto, mas reitera publicamente que não pactua com qualquer tipo de violência.

Robson Bambu, então, segue treinando e sendo relacionado para partidas normalmente. Até aqui, o jogador tem dois jogos disputados pelo Timão.