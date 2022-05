Tite - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 05/05/2022 18:13 | Atualizado 05/05/2022 18:20

Rio - A convocação do técnico Tite para os amistosos contra a Coreia do Sul, o Japão e a Argentina, já tem data marcada. Na próxima quarta-feira (11), o treinador irá anunciar a lista de nomes que estarão presentes nos amistosos, em evento realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A convocação terá início às 10h (horário de Brasília).

Os confrontos servirão de preparação para a Copa do Mundo do Catar, que será realizada em novembro. Vale lembrar que, nas últimas convocações, Tite tem chamado cerca de 26 nomes para disputarem as partidas. No entanto, as regras da FIFA só permitem 23 atletas na lista final para o Mundial. Com isso, o treinador aproveita seus últimos momentos para definir os jogadores que disputarão o torneio.

Além destes três jogos amistosos, a Seleção Brasileira deverá realizar mais três partidas antes da Copa do Mundo: dois amistosos em setembro, com adversários ainda não definidos, além da partida contra a Argentina, que foi interrompida pela Anvisa em setembro de 2021. No entanto, a FIFA ainda não definiu a data deste confronto.

A Seleção Brasileira enfrentará a Coreia do Sul no dia dois de junho, em Seul, às 8h (horário de Brasília). O confronto contra o Japão será realizado no dia seis do mesmo mês, em Tóquio, às 7h20 (de Brasília). Já o duelo contra a Argentina será disputado no dia 11, em Melbourne, na Austrália, às 6h45 (de Brasília).