Carlos Sainz, piloto da FerrariReprodução/Instagram

Publicado 05/05/2022 16:50

Rio - Na última quarta-feira (04), o Real Madrid conseguiu uma classificação histórica para a final da Liga dos Campeões da Europa. Os Merengues eliminaram o Manchester City, com dois gols de Rodrygo e um de Benzema, tudo isso em menos de 10 minutos, trazendo grande surpresa aos torcedores do clube. Um deles foi Carlos Sainz, piloto da Ferrari na Fórmula 1, que se surpreendeu com a virada de seu time. Veja:

"Em Miami mas sempre Hala Madrid e nada mais!! Sim, sim, sim, vamos para Paris!", disse o piloto espanhol.

Carlos Sainz se prepara para o estreante Grande Prêmio de Miami, que será realizado no próximo final de semana. Atualmente, o espanhol é o quinto colocado no mundial de pilotos na categoria, com 38 pontos marcados nas primeiras quatro corridas da temporada. A Ferrari, sua equipe, é a líder do mundial de construtores, com 124 pontos