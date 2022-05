Jorge Jesus - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 05/05/2022 15:58

Com as negociações emperradas com Jorge Jesus, que está no Rio de Janeiro e manifestou o desejo em retornar ao Flamengo, o Fenerbahçe começa a pensar em outras alternativas para a próxima temporada.

Nesta quinta-feira, Claudio Druetta, empresário do técnico Gian Piero Gasperini, revelou que o treinador da Atalanta foi abordado pelos responsáveis do clube turco.

"Existiu uma proposta, mas o Gasperini não tem intenção de ir para o Fenerbahçe neste momento. Ainda tem dois anos de contrato com a Atalanta e pretende cumprir", disse Druetta, em um comunicado.

Atualmente com 64 anos, Gian Piero Gasperini está cumprindo a sexta temporada na Atalanta. Antes colecionou trabalhos no Genoa, Palermo, Inter de Milão, Crotone e na base da Juventus.