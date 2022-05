Redes sociais de Pelé dão espaço a homenagens a jogadores - Foto: Mauro Pimentel/AFP

Redes sociais de Pelé dão espaço a homenagens a jogadores Foto: Mauro Pimentel/AFP

Publicado 05/05/2022 15:31

Grande destaque da classificação do Real Madrid para a final da Liga dos Campeões com dois gols na vitória de 3 a 1 sobre o Manchester City, Rodrygo recebeu os parabéns de nada menos do que Pelé. Cria do Santos, o jovem atacante de 21 teve direito, inclusive, a uma foto dos dois vestindo camisa da Seleção em um post nas redes sociais do Rei do Futebol.



"Eu sempre soube que o dia de te dar parabéns chegaria, meu amigo. Não existe outro caminho para quem trabalha duro e ama o que faz. Você é iluminado e ainda vai nos trazer muitas alegrias, Rodrygo. Parabéns, Real Madrid! Eu mal posso esperar para assistir a final!", escreveu Pelé.



Rodrygo não deixou por menos e comentou na postagem: "Obrigado pelas palavras, Rei!Jamais esquecerei seus conselhos e serei eternamente grato".



E a troca de amabilidades não parou. Depois de elogiar, Pelé respondeu ao jovem atacante e deixou no ar que espera que ele esteja entre os convocados para a Copa do Mundo do Catar, em novembro.



"Rodrygo, você sabe o motivo que eu escolhi justamente essa foto com a amarelinha, né?", completou o Rei do Futebol.