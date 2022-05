Gramado do Maracanã antes do início da fase de costura da grama sintética - Gabriel Orphão/O Dia

Gramado do Maracanã antes do início da fase de costura da grama sintéticaGabriel Orphão/O Dia

Publicado 05/05/2022 15:18 | Atualizado 05/05/2022 15:54

Rio - Logo depois da vitória do Fluminense na Copa Sul-Americana, o Maracanã inicia nesta quinta-feira o processo de plantio da grama de inverno. Isso já era previsto no cronograma inicial traçado no início do ano. O estádio já recebeu as sementes (reygrass). O estádio ficará sem jogos até 16 de maio, reabrindo para receber o confronto entre Flamengo e Universidad Católica (CHI) pela fase de grupos da Libertadores no dia 17.



Por isso, o Fluminense precisará mandar a partida com o Athletico-PR no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O duelo acontece no dia 14 de maio, pela sexta rodada do Brasileirão. O clássico entre Flamengo e Botafogo também foi remarcado para o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no domingo, às 11h.

Em nota, a gestão do Maracanã ressaltou que não haverá troca do gramado, ação que ocorreu em dezembro passado. "Todo o cronograma está sendo realizado com sucesso e o campo, que hoje tem média de um jogo a cada três dias, vem correspondendo positivamente às expectativas", diz o comunicado.



Em entrevista ao LANCE! em março, logo antes da primeira partida no estádio, o CEO do Maracanã, Severiano Braga, explicou que o gramado seria capaz de resistir aos cerca de 70 jogos de Flamengo e Fluminense ao longo de 2022. A grama híbrida é a natural reforçada por fibras sintéticas. O processo teve início em 10 de dezembro de 2021, logo depois do jogo do Flu que encerrou o Campeonato Brasileiro.

VEJA A NOTA OFICIAL NA ÍNTEGRA:



"Assim como previsto no cronograma inicial planejado no início do ano, o gramado do Maracanã já recebeu as sementes de grama de inverno (reygrass). Estas se juntaram à bermuda celebration formando o consórcio de gramas que irá garantir as boas condições do novo gramado híbrido do estádio para a sequência de jogos da temporada 2022.



Foram lançados cerca de 500kg de semente, uma fina camada de areia e adubo granulado. Após a germinação das sementes começará a etapa de grow-in, onde são intensificados os procedimentos de adubações para nutrição da grama e um rápido desenvolvimento com cortes e outras operações para o fechamento do gramado.



O gramado já estará totalmente pronto para o jogo do próximo dia 17 entre Flamengo e Universidad Católica (CHI), válido pela fase de grupos da Taça Libertadores da América. A gestão Maracanã ressalta que não haverá troca do gramado, ação que ocorreu em dezembro passado. Todo o cronograma está sendo realizado com sucesso e o campo, que hoje tem média de um jogo a cada três dias, vem correspondendo positivamente às expectativas."