Publicado 05/05/2022 15:15 | Atualizado 05/05/2022 15:16

Rio - Em comunicado oficial publicado na tarde desta quinta-feira (5), o Chelsea reafirmou que Roman Abramovich abriu mão da dívida de 1,6 bilhão de libras esterlinas (cerca de R$ 10 bilhões) que emprestou ao clube inglês. A nota foi encaminhada em resposta aos rumores de que o oligarca russo teria voltado atrás e pedido o pagamento do valor.

Em contra partida, na última quarta-feira (4), o jornal britânico "The Times" afirmou que Abramovich teria se arrependido da promessa e, em seguida, admitiu que pretende cobrar o Chelsea a pagar a dívida de R$ 10 bilhões. Nesse caso, a operação é relacionada ao empréstimo de uma de suas empresas à entidade que controla o clube inglês.

"Abramovich não pediu que nenhum empréstimo seja devolvido a ele. Sugestões como esta são inteiramente falsas, assim como dizer que ele teria aumentado o valor do clube de última hora. Parte do objetivo de Abramovich é encontrar um bom dono para o Chelsea, por isso ele tem encorajado cada interessado a investir em todas as partes do clube", diz o comunicado oficial do Chelsea.

"As intenções de Abramovich de doar o valor da venda do Chelsea para a caridade não mudaram. Desde o anúncio inicial, a equipe de Abramovich identificou representantes de órgãos das Nações Unidas e várias organizações não governamentais, que têm a tarefa de montar uma Fundação e criar um plano para suas atividades", completou.

"Isso significa que estes fundos serão congelados e sujeitos a um procedimento legal regido pelas autoridades", diz a nota do clube. "Abramovich não tem acesso ou controle destes fundos e não terá nenhum acesso ou controle após a venda", concluiu.