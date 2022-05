Taça da Copa Libertadores da América - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 05/05/2022 14:41

Apesar do sabor amargo na derrota do Cerro Porteño por 2 a 1 para o Colón, o atacante Marcelo Moreno rompeu um considerável jejum em relação a gols marcados em jogos de Libertadores que durava desde 2008.

Depois do gol feito na década passada em jogo onde o Cruzeiro foi goleado por 5 a 1 contra o Real Potosí, na Bolívia, o centroavante não tinha balançado as redes no torneio continental mesmo o disputando em outras duas oportunidades: 2013, pelo Grêmio, e 2014, de novo vestindo a camisa do Cruzeiro.



Curiosamente, na edição em que tinha feito seu último gol, Marcelo Moreno terminou aquela edição como o artilheiro da competição (oito bolas na rede) mesmo com o time mineiro caindo nas oitavas de final frente ao Boca Juniors. Equipe que, na época, era o campeão vigente.



Após o confronto, o misto de alegria e tristeza era notório nas palavras do jogador boliviano onde o grande objetivo é, segundo ele, garantir a melhoria de desempenho que assegure a vaga do Cerro Porteño na próxima fase da Liberta:



"É uma sensação muito boa de voltar a marcar na maior competição do continente. Retornei à disputa da Libertadores após oito anos e me sinto realizado em poder jogá-la novamente. Infelizmente, não foi o resultado que buscávamos. Agora é trabalhar, para que possamos melhorar nosso desempenho nas duas partidas restantes e carimbar nossa vaga no mata-mata da competição."