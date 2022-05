Jorge Jesus - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 05/05/2022 16:29

Rio - O técnico Jorge Jesus deu uma entrevista ao jornalista Renato Maurício Prado em que o principal tema foi o desejo expresso do Mister de voltar ao Flamengo. Porém, o campeão da Libertadores afirmou que recebeu uma proposta de um rival do Rubro-Negro e rejeitou.

O português afirmou que foi procurado pelo Fluminense, além disso, Corinthians e Atlético-MG também tentaram a sua contratação. Jorge Jesus explicou o motivo de ter optado por não dirigir nenhum clube do país.

"No Brasil, só me interessa treinar o Flamengo. Já basta o que sofri, em Portugal, por trocar o Benfica pelo Sporting", afirmou o treinador.

Jorge Jesus teve uma passagem extremamente vitoriosa pelo Flamengo em 2019 e 2020. Ele acabou deixando o clube carioca no meio da pandemia para acertar com o Benfica e foi demitido do clube português no fim do ano passado.