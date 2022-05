O capacete com a pintura especial de bola de basquete que será usado por Lando Norris no GP de Miami - Reprodução/Twitter Lando Norris

Publicado 05/05/2022 16:37

Para o primeiro GP de Miami, a Fórmula 1 promete um grande evento, que já teve início na quarta-feira, com a presença de todos os pilotos e show de artistas, inclusive de Anitta. E quem irá para a pista também se prepara para a grande festa, como é o caso de Lando Norris, da McLaren, que utilizará um capacete especial, com a pintura imitando uma bola de basquete.

"Eu vi algumas pessoas jogando basquete uma vez e pensei, caramba, isso daria um capacete legal. Então eu fiz e aqui está", disse Norris.



Uma versão do capacete com metade do tamanho é comercializada por 165 libras (cerca de R$ 1.028,00). O piloto é um dos mais populares do grid entre os fãs e faz uma temporada de recuperação com a McLaren, conquistando o terceiro lugar na última prova, no GP de Emiília-Romagna, na Itália.



Já o GP de Miami será neste domingo, com largada prevista para as 16h.