Jorge Jesus - AFP

Publicado 05/05/2022 17:13

Rio - As palavras do técnico Jorge Jesus ao jornalista Renato Maurício Prado, do "UOL", sobre o desejo de voltar ao Flamengo podem impactar nas negociações do treinador com o Fenerbahçe, da Turquia. É o que garante Sidney Garambone, em seu blog no "ge".



Segundo o jornalista, o português não negou o desejo de retornar ao Rubro-Negro, mas revelou a amigos próximos que este "vazamento" pode atrapalhar na conversa com o time de Istambul. De acordo com a mídia turca, as partes negociam um contrato de três anos, por 10 milhões de euros por temporada (R$ 52 mi), incluindo sua comissão.

Em sua chegada ao Rio de Janeiro no último dia 27, Jesus não quis falar sobre as conversas com o Fenerbahçe, mas revelou que teve um encontro com o presidente do clube, Ali Koç.



"Não falo sobre clubes. É verdade (reunião com Ali Koç, presidente do Fenerbahçe), mas não falo de clubes. Vou estudar várias propostas. Tenho tempo para pensar nisso", afirmou Jorge Jesus.



Jesus está sem clube desde o fim de 2021, quando deixou o Benfica nos últimos dias de dezembro. De lá para cá, o treinador recebeu sondagens de diversos clubes, incluindo equipes do futebol brasileiro, como Atlético-MG e Corinthians. O Mister, por sua vez, recusou as propostas, alegando que só deverá voltar a trabalhar a partir do meio do ano.