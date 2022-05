Estádio Mané Garrincha - Francisco Aragão/Divulgação

Estádio Mané GarrinchaFrancisco Aragão/Divulgação

Publicado 05/05/2022 19:24

Rio - O clássico entre Flamengo e Botafogo terá casa cheia! Até o começo da noite desta quinta-feira (05), mais de 48 mil ingressos haviam sido vendidos para o confronto que será realizado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A informação é da jornalista Raisa Simplicio, do "Goal".

Vale relembrar que, assim como nos últimos confrontos, a torcida do Botafogo deverá comparecer em peso para o duelo. Os fãs do Glorioso, inclusive, já esgotaram sua carga de ingressos para o confronto. No entanto, é importante ressaltar que, como o mandante é o Flamengo, o Alvinegro só teve direito a 10% da carga total de ingressos para a partida.

Como dito anteriormente, Flamengo e Botafogo se enfrentarão no próximo domingo (08), às 11h (horário de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.