Jorge Jesus - Flamengoreprodução do instagram

Publicado 06/05/2022 17:00

Rio - A situação envolvendo as declarações de Jorge Jesus na última quinta-feira seguem repercutindo. O assunto foi novamente pauta do programa 'Donos da Bola RJ' e o ex-jogador Carlos Alberto detonou a postura do treinador. Segundo o comentarista, o português fez uma 'tabelinha' com o jornalista Renato Maurício Prado.



"O Jorge Jesus não é bobo. Sabe que o Renato Maurício Prado vaza. Irresponsabilidade. 'Ah tava tomando um vinho', então porque você tá em um papo informal, tomando vinho, pode fazer m****? A gente sabe quando a pessoa quer mandar um recado por alguém, por uma linha cruzada", disse Carlos Alberto:

"Ele fez uma tabelinha com o Renato Maurício Prado. Quantos anos o Jorge Jesus tem? Quem tem cabelo branco já tem experiência suficiente para não fazer esse tipo de coisa. Ele só tumultuou o ambiente do Flamengo. O Jorge Jesus mostrou que não tem apego e amor nenhum ao Flamengo", complementou.