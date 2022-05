Luva de Pedreiro recebeu presente de Charles do Bronx - Reprodução/Instagram UFC

Luva de Pedreiro recebeu presente de Charles do BronxReprodução/Instagram UFC

Publicado 06/05/2022 16:09

Rio - O influenciador digital Iran Ferreira, o "Luva de Pedreiro", recebeu um presente muito especial do lutador Charles do Bronx. O fenômeno da internet recebeu um par de luvas e uma bermuda do atual campeão dos pesos leves do UFC. Confira:

"Fala, meu amigo da Luva de Pedreiro! Aqui é o Charles Oliveira, o campeão do peso-leve do UFC. E olha! Com essa minha luva aqui, eu tenho certeza que você pode nocautear um peso-pesado, mesmo não sendo do mundo da luta. RECEBA!", disse Charles do Bronx ao enviar as luvas para o influenciador.



"Fala Charles do Bronx! Quem está falando aqui é o cara da luva de pedreiro. Recebi sua luva! Agora eu estou magnífico, sensacional, o melhor do mundo! Vou dar aquela sapatada daquele jeito que só sabe! Receba! Eu sou imurrável! Eu sou brasileiro! Charles do Bronx, essa é para você!", disse o Luva de Pedreiro.



Charles do Bronx defenderá seu cinturão no UFC 274, que será realizado neste sábado (07), em Phoenix, nos Estados Unidos. O brasileiro terá a difícil missão de vencer o norte-americano Justin Gaethje.