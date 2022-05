Apresentador do Grupo Globo projeta clássico entre Botafogo e Flamengo pela Série A - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Apresentador do Grupo Globo projeta clássico entre Botafogo e Flamengo pela Série AFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 06/05/2022 15:09

Rio - A projeção do clássico entre Flamengo e Botafogo, neste domingo, às 11h, no estádio Mané Garrincha, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, ainda é apontada com favoritismo para o time rubro-negro. No entanto, nesta sexta-feira, o apresentador André Rizek, do "Seleção SporTV", do Grupo Globo, afirmou que é a menor diferença entre as equipes desde 2018.

"É a menor diferença desde 2018 entre Flamengo e Botafogo, sem dúvida. É claro que eles estão em estágios diferentes, o Botafogo acabou de voltar à Série A, tem muitos jogadores que estão começando sua vida no clube, time ainda não tem entrosamento", afirmou André Rizek, no 'Seleção SporTV'.

"E tem a fragilidade do Flamengo também, é um time que tem dado sopa para o azar, tem deixado equipes inferiores finalizarem para caramba, como foi o Talleres. É claro que o Flamengo é favorito, mas o Botafogo não é galinha morta, não!", completou.