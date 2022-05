Jairzinho - Vítor Silva/ BFR

JairzinhoVítor Silva/ BFR

Publicado 06/05/2022 15:01

Rio - Jairzinho, ídolo do Botafogo e da seleção Brasileira agora embaixador do sites-de-aposta.net, comentou em entrevista ao site sobre o processo de mudança para SAF do clube, além de falar também sobre a confiança em John Textor, novo dono da Estrela Solitária, e sobre a partida que ocorre neste domingo, 8 de maio, válida pelo Campeonato Brasileiro entre Botafogo e Flamengo no Estádio do Engenhão, na zona norte carioca.

"Ainda é muito primário dar uma decisão em relação ao comportamento do John Textor e sua empresa, mas, pelo primeiro jogo do Botafogo com a presença dele, o time já demonstrou uma melhoria, inclusive por trazer alguns jogadores que o clube precisava ter para se fortalecer. A tendência é que o Botafogo só cresça dentro da competição. Isso é bom para o time e para o futebol carioca. Espero que, no jogo contra o Flamengo, o Botafogo apresente uma evolução, e que possa alegrar o torcedor botafoguense”, opinou o Furacão ao ser questionado sobre a SAF e John Textor.

Jairzinho também falou sobre o trabalho de Luís Castro, novo técnico do Botafogo, mencionando que ainda é prematuro definir a qualidade, ou a falta dela, do treinador português, já que ele esteve sob comando do time em pouquíssimos jogos.

O tricampeão comentou sobre as contratações que o animaram: "Está existindo uma evolução do plantel, tática e do coletivo. Com a evolução do coletivo, a individualidade consequentemente aparece, não citando qual jogador, mas sim, os jogadores que procuram jogar taticamente, disciplinados, e assim fazer a diferença pela inteligência técnica de atuação.”

Jairzinho foi perguntado sobre a diferença entre Flamengo e Botafogo, e se acha que ainda é possível para o Glorioso disputar o título do Campeonato Brasileiro. "O Botafogo tem que ter motivação por estar enfrentando, neste exato momento, um dos melhores times do futebol brasileiro e do mundo, o Flamengo. Essa motivação é fazer uma grande partida e buscar a vitória. Sobre a última pergunta, eu não posso responder, porque não sou treinador. Pelo o que vem ocorrendo, o Flamengo vai brigar pelo título e o Botafogo vai tentar se conduzir para a briga pelo título mas, neste exato momento, é o Flamengo que briga", disse.