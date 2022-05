Jorge Jesus - reprodução do instagram

Publicado 06/05/2022 14:00

Rio - As polêmicas falas de Jorge Jesus repercutiram também em Portugal. Nesta sexta-feira, o Benfica soltou uma nota oficial desmentindo a versão do treinador de que ele teria pedido para deixar o clube por conta da pressão, em meia às sondagens do Flamengo.

"O Sport Lisboa e Benfica esclarece que em nenhum momento Jorge Jesus solicitou que o deixassem sair do clube ou se mostrou disponível para abdicar das remunerações a que teria direito até ao final da temporada. Mas se enfatiza, de novo, que as duas partes entenderam que a rescisão por mútuo acordo era a melhor solução na defesa dos interesses do Sport Lisboa e Benfica, ficando igualmente acordado que a contratação de Jorge Jesus por parte de um novo clube implicaria a cessação de todas as obrigações contratuais que ligam as partes até ao final da atual época desportiva", diz a nota.

Em entrevista ao SporTV, o Mister afirmou que um dos motivos de não ter aceitado assumir o Flamengo em dezembro era a alta multa que possuía no Benfica e que tentou convencer o presidente a liberá-lo.

"Eu tinha uma cláusula de rescisão do meu contrato muito alto. Se quisesse tirar do Benfica, tinha que pagar 10 milhões de euros. É uma cláusula que nem todos os times tinham capacidade de me tirar. Todo esse ambiente que acabei de contar, mais o fato de os dirigentes do Flamengo terem ido a Portugal e terem entrado em todos os jornais e televisões criou um ambiente muito complicado para mim. Ficaram os adeptos do Benfica: "quer ir para o Brasil, vá embora" Comecei a ter um ambiente pesado. Eu disse: "Marcos mesmo que eu quisesse ir, eu não posso. Vamos ver até quando eu posso sair do Benfica, mas neste momento, eu não posso"", disse Jesus.

"Quando eu saio, sou eu que peço para sair. Tive um problema com um jogador. Eu nem estava no jogo. Contra o Porto, depois do jogo, houve um jogador que fez alguns comentários. Meus adjuntos contaram. Juntei tudo que estava a passar. Eu tinha uma boa relação e um grande ambiente com a equipe no Benfica. Essas questões do presidente (anterior), xingarem quando a gente ganha, o Flamengo. Naquele momento eu disse: "não, chegou, vou embora"", completou.