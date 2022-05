Edinson Cavani está de saída do Manchester United - Foto: Divulgação/AFP

Edinson Cavani está de saída do Manchester UnitedFoto: Divulgação/AFP

Publicado 06/05/2022 12:52

Rio - Em fim de contrato com Manchester United, Cavani não fecha as portas para voltar ao seu continente de origem. O uruguaio, que já foi especulado por Corinthians e Botafogo no início do ano, comentou no programa ‘Bola da Vez’ da ESPN sobre como seria a oportunidade de jogar no futebol brasileiro.

"Não sou aquele tipo de pessoa que diz que tal liga é melhor, que ganhar um título lá é diferente de ganhar aqui. Sim, pode ser mais difícil, mais competitivo. Mas para mim, vou jogar o futebol do mesmo jeito, em qualquer time que eu estiver", disse Cavani.

O atacante completou dizendo sobre o nível de jogo da Libertadores e se imaginou em um dia atuar na competição. Cavani ainda reforçou que o duelo entre Palmeiras e Chelsea no Mundial foi bem equilibrado.

" Quando assisto pela televisão um jogo da Libertadores, quando vejo um clássico da América do Sul, fico arrepiado, adoro assistir, adoro sentir. Imagino se um dia sou eu ali, jogando. Não é um futuro distante, pode acontecer porque não subestimo nada no futebol. Muito menos hoje, que se trabalha tanto, é muito equilibrado. Se observamos a final entre Palmeiras e Chelsea, foram jogos equilibrados, competitivos. Por isso eu não subestimo nada no futebol. Eu gosto e sou apaixonado pelo futebol como um todo, não por uma liga", completou.