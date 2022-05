Raquel Freestyle em evento em Londres - Arquivo Pessoal - Divulgação Epik Comunicação

Raquel Freestyle em evento em LondresArquivo Pessoal - Divulgação Epik Comunicação

Publicado 06/05/2022 12:07

Rio - Raquel Freestyle tem ganhado o mundo com sua habilidade nas embaixadinhas. Desta vez, ela participou da gravação, em Londres, de um comercial exclusivo para a Paramount, sobre o lançamento de “Top Gun: Maverick”, estrelado por Tom Cruise, e que chega aos cinemas dia 26 de maio.

No set, a presença do ex-jogador de futebol Patrice Evra deixou o ambiente ainda mais animado. Outros talentos do freestyle também atuaram ao lado de Raquel como Jannik Singpiel, Jed Hockin, Daniel Cutting, Melody Donchet e Javi Freestyle.



Em suas redes sociais, Raquel fez questão de mostrar os bastidores da gravação e alguns dos aviões que já foram utilizados em outras produções do famoso estúdio hollywoodiano.



"É incrível pensar que sai da periferia de São Paulo e hoje estou gravando no set de filmagens da Paramount. Estou muito feliz pelo reconhecimento do meu trabalho pelo mundo. Gravar ao lado do jogador Patrice Evra e de tantos talentos do freestyle é emocionante", diz Raquel.

A data de exibição do comercial ainda não foi divulgada, mas a previsão é de que em breve, a produção esteja rodando o mundo para apresentar de maneira inusitada um dos filmes de grande expectativa do público.



Vale ressaltar que Raquel Freestyle pretende bater, ainda este ano, o recorde mundial de mais tempo fazendo embaixadinhas. A meta é superar doze horas com a bola nos pés.