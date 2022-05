6: Jobson foi contratado junto ao Jeju United (COR) e custou R$ 3 milhões - Divulgação/Botafogo

6: Jobson foi contratado junto ao Jeju United (COR) e custou R$ 3 milhõesDivulgação/Botafogo

Publicado 06/05/2022 11:00

Rio - O jogador Jobson, de 34 anos, ex-atacante do Botafogo se envolveu em mais um problema fora de campo. Na última quinta, ele foi encaminhado pela polícia para uma delegacia por suspeita de estar envolvido com o tráfico de drogas. O fato aconteceu na cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

O atleta foi detido em uma ação da Polícia Militar em uma casa na região de Japuiba. Foram apreendidos 12 pinos contendo um pó branco e 12 trouxinhas de maconha. A suspeita do envolvimento do atacante aconteceu devido a uma troca de mensagem do jogador com um dos homens que estava no local.



Ele foi levado para a 166ª DP, mas como não havia drogas ou arma com o jogador, Jobson acabou liberado pela PM. O atacante está sem clube desde que saiu do Sport Lagoa Seca, onde disputou o Campeonato Paraibano deste ano. Ele disputou cinco partidas nesta temporada e não marcou gol.

Não é a primeira vez que o ex-jogador do Botafogo foi detido. Em 2016, ele foi acusado de estupro de vulnerável. No ano seguinte, Jobson foi preso novamente por se envolver em um acidente que resultou na morte de um homem.