Athirson foi apresentado oficialmente como novo técnico do Blumenau EC - Divulgação/Blumenau EC

Athirson foi apresentado oficialmente como novo técnico do Blumenau ECDivulgação/Blumenau EC

Publicado 06/05/2022 13:45

Blumenau - Ex-jogador de Flamengo e Botafogo, Athirson foi anunciado oficialmente como o novo treinador do Blumenau EC, equipe que disputará a Série B do Campeonato Catarinense em 2022. Aos 45 anos, o ex-lateral irá estrear no próximo dia 29, em Indaial, no estágio Gigante do Vale.

"Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então sonhe grande, trabalhe e corra atrás do seu sonho", disse o ex-jogador na apresentação.

A primeira experiência de Athirson como treinador foi no ano de 2015, quando comandou o São Cristovão. o ex-jogador ainda trabalhou à beira do campo no Flamengo-PI, Alecrim-RN e Goytacaz.

Athirson estava trabalhando como comentarista após três anos longe dos gramados e terá a missão de conduzir o Blumenau até a elite do futebol catarinense.