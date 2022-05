Jorge Jesus - Ricardo Cassiano/Agencia O Dia

Jorge JesusRicardo Cassiano/Agencia O Dia

Publicado 06/05/2022 13:21 | Atualizado 06/05/2022 13:31

Rio - Em live em seu canal no YouTube, o jornalista Renato Maurício Prado deu mais detalhes da polêmica entrevista com Jorge Jesus após a partida entre Flamengo e Talleres, da Argentina, pela Libertadores. De acordo com o jornalista, o ex-treinador do clube carioca ficou irritado com a postura da Rede Globo e não com a sua, após a divulgação do seu desejo de retornar ao Rubro-Negro.

"Ele ligou para o Kleber (Leite, ex-presidente do Flamengo), e não se queixou de nada que eu publiquei. Ele se queixou que a TV Globo estava pressionando para dizer que não tinha dado entrevista. A TV Globo, com o Galvão Bueno e sua equipe, gravou com o Jesus um “Bem, Amigos” inteiro que só não foi ao ar porque a produção estava tentando o Jesus, mas não estava conseguindo. Conseguiram o Luis Castro. Quando o Jorge Jesus deu o ok, o Luis Castro já estava convidado e acharam que não seria cordial desconvidar. Chegaram a propor fazer o programa com os dois, e o Jesus não quis, ele é estrela! Eles ficaram em uma saia justa e colocaram o Luis Castro no ar e gravaram o Jorge Jesus para colocar no ar na próxima segunda-feira", contou.

Renato Maurício Prado fez questão de reforçar que Jorge Jesus sabia que sua matéria seria publicada e que isso não o incomodou. "Eles pediram ao Jorge Jesus para não dar mais entrevista. Ele disse que não deu entrevista e conversou com pessoas que estavam vendo o jogo (Talleres x Flamengo), não sabia que ia ser publicada. Ele deu um miguezinho. A TV Globo não se conformou em ser furada tendo um programa na mão. Eles pressionaram porque ele tinha prometido não dar entrevistas. E ele não deu, bateu um longo papo comigo. Quem bate um longo papo e não pede off, sabe que vai ser publicado", disse.