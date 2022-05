Ex-técnico do Fluminense deixa clube da Série A após três meses no cargo - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Ex-técnico do Fluminense deixa clube da Série A após três meses no cargoMAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 06/05/2022 16:05 | Atualizado 06/05/2022 16:08

Rio - Após pouco mais de três meses no cargo, o técnico Eduardo Oliveira anunciou o seu desligamento da comissão técnica permanente do Cuiabá. O ex-treinador do Sub-20 do Fluminense havia chegado em janeiro deste ano para substituir Luiz Fernando Iubel. Por outro lado, o Dourado ainda não se manifestou sobre a saída. A informação é do portal "GE".

Ao todo, foram quatro partidas disputadas como auxiliar fixo do Cuiabá, com três vitórias e uma derrota, pelo Campeonato Mato-grossense. Eduardo Oliveira divulgou o seu desligamento nas redes sociais.

"Hoje estou me desligando do Cuiabá, com a certeza de que essa experiência me enriqueceu muito quanto pessoa e também profissional. Sigo com o propósito de aproveitar cada momento da vida em busca da evolução e agradeço a oportunidade que tive nesses últimos meses nessa instituição. Vamos em frente para novos desafios, desfrutando da vida e mantendo nossa filosofia inegociável. Obrigado!", disse Eduardo Oliveira.

Em janeiro, o anúncio do Cuiabá afirmou que Eduardo Oliveira faria parte do projeto em preparar o técnico na comissão permanente para poder assumir efetivamente o clube no futuro. No entanto, pouco mais de três meses depois, o planejamento foi interrompido.