Publicado 06/05/2022 16:11

Um dos principais empresários do futebol na atualidade, Mino Raiola foi velado e enterrado nesta quinta-feira, em uma cerimônia fechada, em Monte Carlo, Mônaco. Entre os presentes, estiveram vários jogadores empresariados pelo italiano que morreu no último sábado, inclusive os astros Haaland, do Borussia Dortmund, e Ibrahimovic, do Milan.



A família de Raiola optou por uma cerimônia discreta e por isso a informação do local foi mantida em sigilo até pouco tempo antes do velório, que ocorreu na igreja de Saint-Charles. O enterro em Monte Carlo foi escolhido pois o italiano morou muitos anos no local.



Além de Haaland e Ibrahimovic, também marcaram presença Donnarumma, Fabregas, Verratti e De Ligt entre os mais conhecidos.



Mino Raiola tinha 54 anos e morreu no último sábado, após semanas internado em um hospital em Milão, na Itália. A causa não foi revelada, mas ele passava por problemas de saúde nos últimos meses. Em janeiro, o empresário foi internado com um problema nos pulmões, que seria decorrente de uma infecção pela Covid-19, e precisou passar por cirurgia.