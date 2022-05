Charles Do Bronx - UFC - Reprodução/UFC

Charles Do Bronx - UFCReprodução/UFC

Publicado 06/05/2022 16:30 | Atualizado 06/05/2022 16:32

Rio - Charles do Bronx não é mais campeão dos pesos leves do UFC. Nesta sexta-feira (06), o brasileiro participou da pesagem para o UFC 274, onde enfrentará o norte-americano Justin Gaethje. Charles teve duas oportunidades para bater o limite de peso de 70.3kg, mas acabou não conseguindo. Com isso, o combate deste sábado (08), só vale o cinturão para o americano. Caso o brasileiro vença a luta, o título da categoria ficará vago.

Charles do Bronx compareceu ao palco da pesagem restando apenas seis minutos para o final da janela de duas horas. Confiante, o lutador subiu na balança e ficou 0.5kg acima do limite. Então, o brasileiro solicitou o biombo, para poder se pesar sem roupas. Mesmo assim, ficou com cerca de 200g acima do peso.

Com isso, Charles do Bronx teve uma hora para cortar o excesso de peso e retornar ao palco, para realizar uma nova pesagem.

Após a hora, Charles retornou a balança, e mesmo assim não conseguiu chegar ao limite de peso da categoria. Com isso, o lutador soube que não seria mais o dono do cinturão da categoria.

Além dele, mais um nome que representa o Brasil no UFC foi prejudicado pelo excesso de peso: A brasileira Norma Dummont excendeu em 200g o limite do peso-pena. A lutadora também teve uma hora para cortar o excesso de peso, mas optou por não realizar o corte. Com isso, ela foi multada em 30% de sua bolsa, com o valor sendo revertido para Macy Chiasson, sua adversária.

Confira os pesos de todos os atletas que estarão presentes no UFC 274:



CARD PRINCIPAL

* Peso-leve (até 70,3kg): Charles do Bronx (70,5kg) *** x Justin Gaethje (70,3kg)

* Peso-palha (até 52,2kg): Rose Namajunas (52,2kg) x Carla Esparza (52,2kg)

Peso-leve (até 70,8kg): Michael Chandler (70,8kg) x Tony Ferguson (70,5kg)

Peso-meio-pesado (até 93,4kg): Maurício Shogun (93,2kg) x Ovince St. Preux (93kg)

Peso-leve (até 70,8kg): Donald Cerrone (70,5kg) x Joe Lauzon (70,5kg)



CARD PRELIMINAR

Peso-meio-médio (até 77,6kg): Randy Brown (77,3kg) x Khaos Williams (77,1kg)

Peso-pena (até 66,2kg): Macy Chiasson (66kg) x Norma Dumont (66,4kg) **

Peso-meio-médio (até 77,6kg): Francisco Massaranduba (77,3kg) x Danny Roberts (77,3kg)

Peso-mosca (até 57,2kg): Brandon Royval (56,9kg) x Matt Schnell (56,9kg)

Peso-pesado (até 120,7kg): Blagoy Ivanov (115kg) x Marcos Pezão (117,3kg)

Peso-meio-médio (até 77,6kg): André Fialho (77,3kg) x Cameron VanCamp (77,1kg)

Peso-mosca (até 57,2kg): Tracy Cortez (56,9kg) x Melissa Gatto (56,7kg)

Peso-mosca (até 57,2kg): Kleydson Rodrigues (56,9kg) x CJ Vergara (57,2kg)

Peso-palha (até 52,6kg): Ariane Sorriso (52,4kg) x Lupita Godinez (52,2kg)

Peso-galo (até 61,7kg): Journey Newson (61,5kg) x Fernie Garcia (61,5kg)



* Lutadores sem direito à tolerância de uma libra (0,454kg), por disputarem os cinturões de suas categorias. Todos os demais atletas do card tiveram direito ao benefício.



** Excedeu o limite de peso em 200g e, por ser reincidente, foi multada em 30% da sua bolsa, com o valor sendo revertido para sua adversária.



*** Não bateu o peso por 200g e teve o cinturão retirado, além de ser multado em 20% da sua bolsa, com valor sendo revertido para o seu adversário.