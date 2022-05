Torcedor do River Plate joga banana na direção da torcida do Fortaleza no Monumental de Nuñez - Reprodução de vídeo

Publicado 06/05/2022 17:03 | Atualizado 06/05/2022 17:04

Pressionada por mudanças, a Conmebol propôs penas mais duras aos clubes em casos de racismo por parte de suas torcidas na Libertadores e na Copa Sul-Americana. A inclusão de multas maiores e portões fechados no Código de Disciplina, entretanto, primeiro precisa ser aprovada pelos 10 países membros. A informação é do site 'Ge'.

Atualmente de 30 mil dólares (aproximadamente R$ 150 mil), a multa mínima passaria a ser de 100 mil dólares (R$ 500 mil). Os clubes também correm o risco de jogar com portões fechados ou, pelo menos, setores do estádio sem público. A CBF defende punições esportivas também, como perda de pontos, mas essa questão não entrou na proposta.



Nas últimas semanas, houve cinco casos de racismo sofridos por torcedores brasileiros. Em River Plate x Fortaleza, um argentino jogou bananas em direção aos cearenses. Já em São Paulo, um torcedor do Boca Juniors imitou macaco e acabou detido, mas posteriormente foi liberado. A Justiça da Argentina proibiu os dois envolvidos de frequentarem estádios no país por um período.



Houve também cenas de racismo sofrido por torcedores brasileiros em Emelec x Palmeiras, Bragantino x Estudiantes, e Universidad Católica x Flamengo.