Ivan MoréReprodução de TV

Publicado 06/05/2022 17:30

Rio - Fora da Globo após 18 anos, André Hernan revelou que teve um atrito com Ivan Moré quando o apresentador ainda era repórter. Segundo Hernan, o desentendimento aconteceu há alguns anos durante uma transmissão do clássico Santos e São Paulo.

André Hernan Reprodução “Uma vez eu tretei com o Ivan Moré. Foi bobagem. A gente estava em um jogo Santos x São Paulo. O Cicinho ia voltar para o São Paulo e ele tinha essa informação e guardou essa para soltar na transmissão da Globo. E eu estava na transmissão do Premiere. Ele me falou: ‘Vou soltar e depois você dá na sequência’. Falei ok, dou os créditos e tal. Só que o São Paulo já estava no noticiário que buscava um lateral e eu tinha uma entrada no Premiere e falei: ‘O São Paulo ainda busca um lateral’. Só falei isso. Aí ele pegou de orelhada e me falou: ‘mano, você está querendo me atravessar?’“, contou Hernan durante uma participação no "Bolívia Talk Show".

“Eu não falei nada de Cicinho e ele ficou putaço comigo. Já estava nos jornais. Eu estava com o Lance! na mão e mostrei para ele. Aí ele ficou bicudaço comigo por anos. Aí depois em um jogo do Corinthians que a gente estava dividindo a transmissão teve uma substituição que ele não tinha visto e eu avisei e ele agradeceu. Logo depois ele saiu da reportagem e foi para a apresentação (do Globo Esporte). A gente trabalhava direto junto, eu entrava no link e aí ficou tudo bem de novo. Acontece", completou.

No mês passado, André Hernan pediu demissão da Globo para assinar com a NWB (Network Brasil), empresa dona de alguns dos maiores canais no Youtube, como o “Desimpedidos”