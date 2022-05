Charles Leclerc fez o tempo mais rápido no primeiro treino classificatório do GP de Miami - Reprodução/Twitter F1

Charles Leclerc fez o tempo mais rápido no primeiro treino classificatório do GP de MiamiReprodução/Twitter F1

Publicado 06/05/2022 17:12

Rio - Nesta sexta-feira (06), a Fórmula 1 conheceu, pela primeira vez, o Grande Prêmio de Miami. No começo da tarde, os pilotos realizaram o primeiro treino livre no circuito. No entanto, por ser uma pista nova, a sessão foi marcada pelo alto número de erros cometidos por alguns pilotos. A melhor volta foi do monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, com o tempo de 1m31s098.

Completando o Top 3, George Russell, da Mercedes, ficou na segunda colocação, com o tempo de 1m31s169. O atual campeão do mundial de pilotos da categoria, Max Verstappen, veio logo atrás, com o tempo de 1m31s277.

Mesmo com um alto número de erros cometidos pelos pilotos, apenas uma batida foi vista no treino. O finlandês Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, acabou perdendo a traseira na curva sete, que fica bem em frente da marina falsa, e foi direto no muro, causando uma bandeira vermelha que interrompeu o treino por cerca de nove minutos.

Batida de Valtteri Bottas no primeiro treino livre do Grande Prêmio de Miami Reprodução/Twitter F1

Os pilotos voltam ao Autódromo Internacional de Miami ainda nesta sexta-feira (06), para o segundo treino livre do GP, a partir das 18h30 (horário de Brasília). No sábado (07), será realizado o terceiro treino livre, às 14h (de Brasília). Logo em seguida acontecerá o treino classificatório. A corrida oficial está marcada para domingo (08), às 16h30 (de Brasília).