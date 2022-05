O apresentador Alex Escobar comanda o 'Globo Esporte' desde 2011 - João Cotta / TV Globo

Publicado 11/05/2022 12:44

Rio - A TV Globo definiu algumas mudanças que fará em sua programação em novembro, por conta da Copa do Mundo do Catar. A emissora decidiu que não exibirá o "Globo Esporte" durante o torneio para poder exibir quatro jogos por dia na primeira fase. A informação é do site "Notícias da TV".

Segundo o portal, quem deve ganhar destaque na Globo durante a Copa do Mundo é o apresentador Lucas Gutierrez. O "Segue o Jogo", programa que ele apresenta nas noites de quarta-feira após os jogos, será exibido diariamente no fim da noite, no formato de talk show. Alex Escobar e Felipe Andreoli, apresentadores do "Globo Esporte", devem fazer a transição dos jogos da manhã.

Além do telejornal esportivo, outros programas devem sair do ar na Copa. É o caso do "Mais Você", de Ana Maria Braga, e da "Sessão da Tarde". Os telejornais locais e o "Jornal Hoje" devem ser encurtados.