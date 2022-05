Edinson Cavani está de saída do Manchester United - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 11/05/2022 11:11

Rio - Um dos principais desejos do Botafogo na primeira janela de transferência, Cavani voltou a ser especulado para reforçar o Corinthians depois que o jogador, em entrevista à "ESPN", não descartou a possibilidade de um retorno ao futebol sul-americano, e ao brasileiro também, após encerrar o contrato com o Manchester United, em junho deste ano.

Contudo, o jornalista André Hernan, analisou a situação atual de Cavani e do clube paulista. Em seu canal no Youtube, ele afirmou que o Timão está satisfeito com seus atletas para a posição e detalhou, ainda, uma resposta que recebeu do estafe do jogador.

"A gente sempre ouve: onde o Cavani vai jogar no Brasil? No Corinthians, eu cravo que ele não está conversando. Não existem conversas entre Cavani e a diretoria do Corinthians hoje. O Corinthians, aliás, se vê muito satisfeito em relação aos atacantes. O Jô é um jogador que está disciplinado e o Vítor Pereira está gostando muito da entrega dele nesse novo momento de buscar um lugar no ataque. Sem contar que tem o Júnior Moraes, recentemente contratado. Então, o Corinthians espera a janela do meio do ano e não pretende contratar um jogador. Ou, pelo menos, não quer contratar um jogador para essa posição. Tem também a questão financeira. O Cavani é um jogador caro e que tem mercado também na Europa", disse André Hernan, antes de completar:

"Vou ler a mensagem de uma pessoa que trabalha com o Cavani. Eu perguntei sobre a questão de vir para a América do Sul ou para o Brasil. Ele me disse o seguinte: "A ideia é, se não acontecer nada na Europa – prioridade Europa -, olhar para o mercado da América do Sul". E aí sim, se num segundo momento, se eles olharem para o mercado sul-americano, aí tem uma prioridade pelo Brasil", concluiu.

O centroavante uruguaio, de 33 anos, na atual temporada pelo Manchester United, possui 18 jogos, dois gols e uma assistência. Durante toda sua passagem pelo clube inglês, ele atuou em 58 partidas, marcou 19 gols e deu 7 assistências.