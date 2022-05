Reinier - Foto: Divulgação/Borussia Dortmund

ReinierFoto: Divulgação/Borussia Dortmund

Publicado 11/05/2022 09:00 | Atualizado 11/05/2022 09:06

Rio - Considerado uma das maiores promessas do Flamengo nos últimos anos, Reinier foi negociado com o Real Madrid ao término da temporada de 2019 por 35 milhões de euros. Sem muito espaço no clube espanhol, o atacante acabou emprestado ao Borussia Dortmund, onde também não teve muitas oportunidades. No entanto, a sorte para o atleta poderá mudar na próxima temporada e uma nova chance deverá surgir.

De acordo com o jornal "Thehardtackle", o jovem, de 20 anos, deverá ter mais uma chance no futebol europeu. O Real Betis é o principal favorito para ser o novo destino de Reinier. Lá, o jovem deverá encontrar uma outra promessa do futebol carioca. O atacante Luiz Henrique, de 21 anos, foi vendido pelo Fluminense e chegará ao clube de Sevilha no meio do ano.

Segundo a publicação, além do Betis, o Valencia também é um dos candidatos a contratar Reinier. O Flamengo também chegou a se interessar por um empréstimo, mas o desejo do Real Madrid é de que o jovem atue no futebol europeu para se ambientar ao modelo local e futuramente poder ser utilizado pelo clube merengue.

Em seu empréstimo pelo Borussia Dortmund, Reinier atuou em 38 partidas em duas temporadas. Ele fez apenas um gol e deu também uma assistência. Ambas no primeiro ano em que atuou pelo clube alemão.