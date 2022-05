Araújo precisou deixar o Camp Nou de ambulância - LLUIS GENE / AFP

Publicado 10/05/2022 19:12

Rio - A partida entre Barcelona e Celta de Vigo, na tarde desta terça-feira, no Camp Nou, ficou marcada por um susto. O zagueiro Ronald Araújo, da equipe catalã, precisou deixar o estádio de ambulância após um choque de cabeça com Gavi, seu companheiro de time. Segundo a imprensa local, ele passa bem.

O incidente aconteceu aos 14 minutos do segundo tempo, quando os dois subiram para tentar um cabeceio no meio-campo e acabaram se chocando. Araújo ainda tentou ficar de pé, mas acabou desabando no gramado, desacordado. Gavi recebeu atendimento médico e conseguiu continuar na partida.

Em nota, o Barcelona informou que o zagueiro uruguaio sofreu uma concussão e foi encaminhado ao hospital para realizar exames.