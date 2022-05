Presidente da Fifa: Gianni Infantino - Foto: Geoff Caddick/AFP

Publicado 10/05/2022 17:43

Rio - O presidente da Fifa, Gianni Infantino, decidiu rebater a EA Sports após a produtora divulgar o EA Sports FC para 2023, que será o nome da nova série de jogos de futebol da empresa após o fim da parceria com a entidade máxima do futebol. Nesta terça-feira (10), em comunicado oficial, a Fifa confirmou que iniciará o modelo de não exclusividade no licenciamento para games.

"Posso assegurar que o único jogo real e autêntico que tiver o nome da Fifa será o melhor disponível para os gamers e fãs do futebol. O nome FIFA é o único título original e global. FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25 e assim por diante: a constante é o nome FIFA. Será assim para sempre, permanecendo o melhor", afirmou o presidente da Fifa, Gianni Infantino.



Por outro lado, a Fifa estendeu o vínculo com a EA Sports para comercializar o FIFA 23, que será a última edição em parceria com a entidade máxima do futebol após 30 anos. Anteriormente, o acordo tinha prazo para ser encerrado em dezembro deste ano. Além disso, o jogo terá conteúdos relacionados com a Copa do Mundo de 2022 e também com a Copa do Mundo Feminina de 2023.