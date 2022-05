Falta de Hulk em cima de Willian Farias, do Coritiba - Reprodução/Premiere

Publicado 10/05/2022 17:14 | Atualizado 10/05/2022 17:14

Rio - O atacante Hulk, do Atlético-MG, foi denunciado por agressão no duelo contra o Coritiba, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, e será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O jogador foi enquadrado no Artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala: "Praticar agressão física durante a partida". Caso condenado, o jogador pode pegar de quatro a 12 jogos de suspensão.

O lance do atacante do clube mineiro aconteceu aos 22 minutos do segundo tempo. Hulk acabou perdendo a bola para Willian Farias, volante do Coritiba. Na ocasião, Hulk acabou cometendo uma falta no atleta da equipe adversária. O STJD interpretou a falta como um pontapé.

Ainda no ocorrido, o árbitro da partida entendeu como um lance não plausível de expulsão, e apenas aplicou um cartão amarelo no atacante. Na súmula, Sávio Pereira Sampaio descreveu a jogada como "entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa de bola".

O julgamento de Hulk está marcado para a próxima quarta-feira (18), às 10h (horário de Brasília), no Plenário do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no centro do Rio de Janeiro.