Erling Haaland tem acordo com o Manchester City - AFP

Erling Haaland tem acordo com o Manchester CityAFP

Publicado 10/05/2022 16:29

Rio - A perda de Erling Haaland no Borussia Dortmund, da Alemanha, não frustrou o dirigente alemão Joachim Watzke, que em entrevista à "CNN" nesta terça-feira (10), minimizou a saída do centroavante norueguês para o Manchester City, da Inglaterra. O clube inglês confirmou que chegou a um acordo pela contratação do atleta de 21 anos.

"Jogamos futebol há 113 anos e, por 111 anos, jogamos sem Erling Haaland. Depois que Lewandowski saiu, veio Aubameyang, depois Erling (...) encontraremos um ótimo substituto para ele", afirmou Watzke em entrevista à CNN.



"Não podemos vencer essa luta, mas podemos vencer o embate por um jogador de 18 anos, como Jude Bellingham, porque esse jogador adora jogar no Borussia Dortmund, já que sempre temos 80 mil espectadores, é um ambiente muito bom. Essa é a nossa maneira e está tudo bem", completou.

O CEO do Borussia Dortmund destacou que nem sempre é possível fazer bons negócios, mas que isso faz parte do futebol. Além disso, o dirigente relembrou a saída de Lewandowski e admitiu que não foi uma boa negociação para o clube alemão.

"É normal no futebol que os jogadores venham e vão, se ele quiser sair, tudo bem. Quando vendemos Ousmane Dembélé para o Barcelona depois de um curto período, foi um ótimo acordo. Mas quando Robert Lewandowski nos deixou sem pagar a transferência, não foi um bom negócio, mas isso é futebol", concluiu.