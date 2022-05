Treinador será julgado e pode desfalcar seu time por até 16 jogos - Divulgação

Treinador será julgado e pode desfalcar seu time por até 16 jogosDivulgação

Publicado 10/05/2022 15:46

Rio - O técnico Rogério Ceni, do São Paulo, foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por conta de uma expulsão no duelo do Tricolor contra o Red Bull Bragantino, no final de abril, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

O ex-treinador do Flamengo, do Cruzeiro e do Fortaleza foi enquadrado nos artigos 257 (participar de rixa, conflito ou tumulto durante a partida) e 258 (desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente de suas ações). O primeiro artigo prevê gancho de duas a 10 partidas. Já o segundo pode render uma suspensão de até seis jogos.

Na ocasião, o árbitro Bruno Arleu de Araújo disse que Ceni ofereceu resistência para deixar o campo, e que o treinador chamou a arbitragem de "caseira".

Em entrevista após o lançamento da súmula, Rogério negou as afirmativas do árbitro carioca.

"Eu não o ofendi. Pode pegar toda a gravação do lance. Eu não ofendi, não xinguei. Eu saí da área técnica para gritar com o médico. Ok, é um erro sair da área técnica. Eu fui pedir para o representante, porque a gente tem direito de citar na súmula também a nossa versão", disse Ceni.

O julgamento do treinador do São Paulo está marcado para a próxima sexta-feira (13), às 13h30 (horário de Brasília), no Plenário do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no centro do Rio de Janeiro.